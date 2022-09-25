دمشق تدعو إلى تسهيل انسياب السلع مع الأردن والعراق ولبنان

دعا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد قطنا، إلى تسهيل انسياب السلع والمنتجات مع الأردن والعراق ولبنان.

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وخلال اجتماع لوزراء زراعة الأردن ولبنان والعراق في عمان، شدد قطنا على ضرورة التركيز على خطوات من شأنها أن تصل بالدول الأربع إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تسهيل تبادل المنتجات والمعلومات والعمل المشترك لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المدخلات والموارد الطبيعية، مؤكدا أنه "من المفيد أن يكون لديى سوريا والأردن والعراق ولبنان اتفاقية تعزز التعاون المشترك لتسهيل انسياب السلع بينها"، حيث دعا الدول العربية الأخرى للانضمام إلى هذا التحالف الرباعي.



وأشار وزير الزراعة السوري إلى أن "التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الزراعي بين الدول الأربع، يرفع من قدراتها على التصدي للأزمات العالمية الناشئة، وما يمكن أن تؤدي إليه من نقص في إمدادات الغذاء، واضطرابات في أسواق وأسعار الطاقة والغذاء، وصعوبات في النقل، إضافة إلى أثر تغير المناخ على الموارد الطبيعية والأنشطة الزراعية، بما يعزز من القدرة على الصمود واحتواء تبعات هذه الازمات والتعافي من آثارها".

المصدر: "عمون"