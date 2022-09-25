عبد المجيد تبون: عيب أن تستورد الجزائر الحبوب

شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على "حتمية تقليص استيراد الحبوب من الخارج "، معتبرا أن هذا الأمر "غير مقبول".

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وعلى هامش إشرافه على افتتاح شغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، قال تبون إنه "من العيب أن تستورد الجزائر الحبوب، خصوصا أننا نملك مساحات شاسعة".

وأكد الرئيس الجزائري أن "الولاة يجب أن لا يكونوا بعيدين عن المشاكل الفلاحية، بل عليهم أن يكونوا في صلب الإنتاج".

المصدر: "النهار" الجزائرية