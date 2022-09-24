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سامح شكري: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة لضمان حقوق كل الأطراف (فيديو)

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سامح شكري: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة لضمان حقوق كل الأطراف (فيديو)
RT
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت عن قضايا عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية، وملف سد النهضة، والأزمة الأوكرانية.

وقال سامح شكري إنه يجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد لضمان حقوق كل الأطراف.

وصرح شكري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، بأنه لابد من تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التي تواجه العالم.

ولفت إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

كما شدد خلال كلمته، على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات، مؤكدا دعم القاهرة إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية

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