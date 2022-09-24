العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة بكرة القدم (صورة)

أصدرت وزارة الخارجية العراقية مساء السبت بيانا حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة شيّقة بكرة القدم.

وذكرت الوزارة في بيانها "نتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها".

#العراق - بعد انتشار صورة لموظف دبلوماسي أنشغل بمباراة لكرة القدم واهمل متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية.. الخارجية العراقية تؤكد متابعة الموضوع وانها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها. pic.twitter.com/7sc4uqFffS — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) September 24, 2022

المصدر: RT + الخارجية العراقية