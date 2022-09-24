 
مباشر

العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة بكرة القدم (صورة)

أخبار العالم العربي

العراق.. بيان حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة بمتابعة مباراة بكرة القدم (صورة)
Gettyimages.ru
العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv19

أصدرت وزارة الخارجية العراقية مساء السبت بيانا حول موظف انشغل عن عمله خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة شيّقة بكرة القدم.

وذكرت الوزارة في بيانها "نتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها".

المصدر: RT + الخارجية العراقية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا