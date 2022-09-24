سامح شكري: مصر مستعدة لاستضافة مركز دولي لتوريد وتخزين الحبوب (فيديو)

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استعداد القاهرة للتعاون مع المجتمع الدولي في إنشاء مركز لتوريد وتخزين الحوب في مصر.

وقال شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم السبت، إن "مصر من خلال موقعها الجغرافي الفريد تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الحوب في مصر من أجل المساهمة في حل الأزمة الغذائية للجميع".

وأضاف أن أزمة الأمن الغذائي تعد نتاجا لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: "أشير إلى واقع مؤسف وهو أن في إفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستوردا للغذاء بكلفة قدرها 43 مليار دولار".

المصدر: وكالات