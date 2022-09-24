البرهان: سأزور إسرائيل إذا تمت دعوتي

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إنه سيزور إسرائيل إذا تمت دعوته إليها.

وأفاد البرهان في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن أساس العلاقة هو المصالحة، لذا إذا قدمت دعوة وكانت هناك وسائل لذلك سأذهب.

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وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، أقامت إسرائيل والسودان علاقات أمنية واستخباراتية، على مدى العامين المنصرمين، وتبادل المسؤولون الاجتماعات في عدة مناسبات خلال رحلات غير معلنة.

وكان السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات في أكتوبر 2020 كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" المدعومة من الولايات المتحدة.

والتقى البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في أوغندا، في اجتماع لم يُعلن عنه في البداية، مما مثل انفراجا دبلوماسيا كبيرا مهد الطريق لاتفاق التطبيع.

لكن عملية إقامة العلاقات الدبلوماسية توقفت بعد التوصل إلى اتفاق التطبيع، بسبب الانقسامات حول تقاسم السلطة بين الحكومتين العسكرية والمدنية في السودان.

وكان عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في مقابلة مع "أسوشيتد برس" أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وحذر من التمادي في تأخير الانتخابات، قائلا إن الجيش لن ينتظر إلى الأبد.

المصدر: أ ب