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البرهان يؤكد للافروف رغبة السودان في تطوير علاقاته مع روسيا

أخبار العالم العربي

البرهان يؤكد للافروف رغبة السودان في تطوير علاقاته مع روسيا
Legion-Media Romain GAILLARD/Pool/Abaca/Sipa USA
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رغبة السودان في تطوير علاقاته مع روسيا.

وخلال لقائهما على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد الزعيم السوداني بعلاقات الصداقة بين موسكو والخرطوم.

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بدوره، أعرب لافروف عن أمله بنجاح جهود السلطات السودانية في تطبيع الأوضاع في البلاد.

يذكر أن وزير الخارجية لافروف عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مختلف الدول على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة في الـ24 من سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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