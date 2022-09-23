الأردن.. رجل قانون معروف يقتل زوجته وابنه والسلطات تمنع النشر في القضية

أمر مدعي عام عمّان بحظر النشر "بأي أمور أو معلومات" تتعلق بواقعة إطلاق رجل قانون معروف في البلاد النار على زوجته وابنه في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام حسب تعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

ويأتي قرار المدعي العام عملا بالمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية إن شخصا قتل زوجته وابنه في جرش شمال غرب البلاد، دون أن تكشف عن هويته إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن الجاني "شخصية قانونية معروفة".

ونقلت الوكالة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن "أحد الأشخاص أقدم اليوم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش".

وأضافت أن المصابين نقلا إلى المستشفى حيث "ما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه".

اقدم احد الاشخاص اليوم على اطلاق النار باتجاه زوجته وابنه اثناء وجودهم في محافظة جرش حيث جرى اسعافهما للمستشفى وما لبثا ان فارقا الحياة فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه#الأمن_العام#الأردنpic.twitter.com/u2qx6rTbN9 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 23, 2022

المصدر: وسائل إعلام أردنية