سوريا.. تسليم جثامين ضحايا زورق المهاجرين إلى لبنان (فيديو)

تسلّمت السلطات اللبنانية جثامين عدد من ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس غربي سوريا، عبر معبر العريضة الحدودي بين البلدين.

وذكرت مديرية صحة طرطوس أنه تم تسليم جثامين 9 من الضحايا بينهم سبعة لبنانيين، وفلسطينيان اثنان، من ضحايا غرق المركب إلى الصليب الأحمر اللبناني عبر معبر العريضة الحدودي.

وكانت محافظة طرطوس ذكرت في وقت سابق أنه تم تسليم الجثث بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، زبعد أن تعرف عليهم ذويهم، وبحضور وزير الصحة حسن الغباش، ومسؤولي المحافظة، وأشارت إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 78.

ونقلت عن الوزير أن "أجهزة الدولة الطبية والقضائية تعمل على تحديد هوية الضحايا في المشفى قبل نقلهم بسيارات مديرية الصحة والهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان ليتم تسليمهم أصولا إلى الصليب الأحمر اللبناني".

وكان عدد من سيارات الإسعاف وصل إلى المعبر لنقل جثامين ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة شاطئ طرطوس على السواحل السورية.

وأشارت المحافظة إلى أن عدد المتوفين جراء حادث المركب ارتفع إلى 78، بينما يتلقى 20 ناج آخرون الرعاية الطبية في مشفى الباسل في المدينة.





المصدر: RT