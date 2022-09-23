تونس.. إنقاذ 204 مهاجرين غير نظاميين

أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس بأن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، أنقذت يوم الخميس 204 مهاجرين غير نظاميين من الغرق.

وذكر المتحدث أنه من بين المهاجرين 157 أجنبيا.

وأشار في بيان إلى أن السلطات التونسية أحبطت ستة عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأضاف المصدر ذاته أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس وجرجيس وقرقنة وحلق الوادي ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من جنسيات بلدان جنوب الصحراء كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية