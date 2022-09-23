وزير الخارجية التونسي لنظيرته الليبية: تونس إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وقوف بلاده إلى جانب ليبيا خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخها، حتى تستكمل مسارها السياسي على أساس حوار ليبي دون تدخلات خارجية.

وجدد الجرندي لدى لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في نيويورك، التزام تونس بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للوزارة نشر مساء الخميس.

من جانبها، أطلعت المنقوش الجرندي على آخر مستجدّات الوضع في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس الثابتة الداعمة لمسار التسوية السياسية في بلادها، ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين.

وجدّد الطرفان التأكيد على ضرورة دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية التي تستدعي مزيدا من التنسيق في المواقف.

كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرز المسائل المعروضة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية