تونس.. المحكمة العسكرية تؤجّل النظر في قضية حادث المطار

أجلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم الجمعة النظر في قضية حادث اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، حتى جلسة الـ21 من أكتوبر القادم.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن محامي المتهمين حضروا جلسة اليوم وطلبوا تأخير النظر في القضية لتقديم ما يفيد بصدور أحكام بشأنها من طرف القضاء العدلي.

وتجدر الاشارة إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية كانت رفضت رفع تحجير السفر عن المحامي مهدي زقروبة المتهم في هذه القضية وتشمل قائمة المتهمين أيضا كلا من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وغيرهما.

المصدر: "موزاييك"