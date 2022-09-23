رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتقال "شخص مهم" اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن اعتقال "شخص اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات".

وقال الكاظمي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات اعتقلت الأسبوع الماضي "شخصا مهما كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات".

ودعا الكاظمي "مؤسسات الدولة والتشريعية والقضائية والأمنية للتعاون لإنهاء السلاح المنفلت"، لافتا إلى أن "الجميع يعلم من يمتلك السلاح المنفلت واتخذنا إجراءات في معالجته".

وأضاف الكاظمي أن حكومته تحاول "معالجة السلاح المنفلت بكل هدوء من دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس وواقعها".

وفي سياق آخر قال الكاظمي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا ولا سبيل لدينا سوى الحوار"، مؤكدا "لدينا فرصة لبناء العراق وعلى الجميع تحمل المسؤوليات تجاه ذلك".

وحث رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه العراق والاستفادة من فرص الحوار الوطني".

ولفت إلى أن "استقرار المنطقة له انعكاسات إيجابية على الوضع في العراق"، مؤكدا أن "العراق نجح في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية ودول أخرى نجحت بإعادة علاقتها مع بعضها إثر ذلك".

المصدر: واع