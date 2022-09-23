البرهان يؤكد أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة في السودان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء الانتخابات.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: "لا أعتقد ذلك"، وعند الضغط عليه، قال: "ليس لدي رغبة في التقدم (كمرشح) ولا أريد الاستمرار في هذا العمل".

وأضاف: "نحن نتحدث عن المشاركة السياسية وتوسيع تلك المشاركة سواء أكان حمدوك أو غيره فلن ينجح هذا الشخص بدون قاعدة واسعة لحكم السودان. السلطة الوحيدة للحكم هي من خلال الانتخابات، دون أن يفرض أحد إرادته على الآخر"، نافيا وجود أي خلافات مع نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي.

وأكد أنه "لم يقتل أحد من المتظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة"، مشددا على أنه "بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى".

المصدر: AP