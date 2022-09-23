غياب العلم اللبناني عن لقاء ميقاتي ورئيسي يثير ضجة.. والخارجية توضّح

أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.

وقد انتشرت صورة من اللقاء عبر "تويتر"، وتساءل عدد كبير من المغردين عن سبب غياب العلم اللبناني، بينما كانت أعلام البلاد الأخرى موجودة في اللقاءات التي عقدها رئيسي.

لماذا غاب علم #لبنان في الاجتماع الذي جمع #رئيسي و #ميقاتي ؟..انه البروتوكول !! ان العلم يكون حاضرا بحضور رئيس البلاد وخاصة ان الطرف الايراني ممثلا برئيسه والطرف اللبناني ممثلا برئيس حكومة ! pic.twitter.com/DuiNneLe2I — mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) September 22, 2022

لماذا غياب العلم اللبناني!

هل هو مجرد خطأ في المراسم ام انه تنازل عن استقلال لبنان.

الا يجب المحاسبة الدستورية على هذه الأفعال!

أين المجلس النيابي ! pic.twitter.com/rT9TaNCgby — h_koubayssi (@KoubayssiH) September 23, 2022

وعلق النائب نديم جميل على هذا الأمر قائلا: ".. الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت".

لما قال نصرالله من ٢٠ سنة انو مشروعن هو ان يكون لبنان "جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى…ما كان عم يكذب.



الصورة معبرة جداً.. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول

بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه.

والاسوأ من الايراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت. pic.twitter.com/j9NT71NYRa — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 22, 2022

قلنا لكم #لبنان ولايه إيرانية ١٠٠٪ وللأسف لم يعد له في عروبته مثقال ذرة بعدما وضعت إيران عملائها قيادات يتحكمون في مصيره من رأس هرم السلطة ابو رغال حتى بقية الخونة المرتزقة

هل يعقل الشعب اللبناني العربي يرضى بمثل هذي المهزلة و الخضوع لإيران ؟



أين العلم اللبناني يا ميقاتي 👇 pic.twitter.com/4atWmj8Le1 — علي المالكي (@AASAA_999) September 22, 2022

وقد استدعت هذه الضجة، ردا من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الذي قال إن "الموعد مع الرئيس الإيراني قد تم ترتيبه قبل وقت قصير من انعقاده، وجرى تأخيره نصف ساعة إلى حين إحضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن ممكنا إيصاله إلى مقر البعثة بسبب الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

2/2 وجرى تأخيره نصف ساعة الى حين احضار العلم اللبناني من مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، ولم يكن ممكنا ايصاله الى مقر البعثة بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي واكبت حضور الرئيس الاميركي جو بايدن اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة#لبنان#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022

إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الإحترام المتبادل والبروتوكول و النَديّة".

@Najib_Mikati

لا يوجد لغط❗

كان حضرتك فيك تأجل أيضاً، أو أقله تغيير مكان الإجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني 🇮🇷.

هيك بكون الإحترام المتبادل و البروتوكول و النَديّة، لا أن تجلس جلسة لا تليق بمركزك و لا بالحكومة و لا بالدولة 🇱🇧.

كما الأديان مقدسة... للعلم 🇱🇧 قُدسية.

✋ — Rayyan Carl (New Account) (@carl_rayyan) September 23, 2022

واعتبر آخر أن "هذا تبرير سخيف".

في اسخف من هيك تبرير . مسؤولين بلا كرامة للاسف. — T-Mok (@talmokdad) September 23, 2022

بدورها، شكرت ​السفارة الإيرانية​ لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين".

شكراً لمعالي وزير خارجية الجمهورية اللبنانية🇱🇧 على هذه التوضيحات. لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين. https://t.co/aenMZmOVzdpic.twitter.com/45XmJwlibr — السفارة الإيرانية - لبنان (@IranEmbassyLB) September 23, 2022

المصدر: RT