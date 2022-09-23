باستريكين ناقش مع الجانب السوري مكافحة الإرهاب

بحث رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك ووزير العدل السوري أحمد السيد، التعاون في القبض على الإرهابيين.

وذكر المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، في بيانه اليوم، أن الجانبين بحثا كذلك موضوع البحث عن الروس الذين توجهوا إلى سوريا للمشاركة في نشاطات الجماعات الإرهابية.

وقال البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع، أهمية الاتفاقيات الموقعة بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية في عام 2022. وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذه الاتفاقيات سيساعد على زيادة فعالية التعاون بين أجهزة تطبيق القانون الروسية والسورية في مجال العدالة الجنائية".

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وشكر باستريكين، الجانب السوري على تنفيذه الجيد لطلبات لجنة التحقيق في مجال الحصول على المساعدة القانونية، وكذلك المساعدة المستمرة في تحديد المتورطين في الإرهاب.

وهكذا، وبفضل المعطيات التي تم الحصول عليها من الجانب السوري، تمكن التحقيق الروسي من توجيه تهم غيابية في عدد من القضايا الجنائية لأكثر من 30 إرهابيا وعضوا في الجماعات المسلحة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي