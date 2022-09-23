الرئيس اللبناني يتابع تفاصيل حادثة غرق زورق يقل مهاجرين غير شرعيين

تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، تفاصيل حادثة زورق المهاجرين الذي أبحر من مدينة طرابلس اللبنانية، وغرق قبالة شاطئ طرطوس في سوريا.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون​ تابع التفاصيل التي وردت إليه حول حادثة غرق الزورق اللبناني قبالة جزيرة أرواد، واطلع على آخر المعطيات حول عمليات الإنقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في ​طرطوس​، وانتشال عدد من جثث الضحايا.

وطلب الرئيس عون، من الأجهزة المختصة "توفير كافة التسهيلات أمام عائلات الضحايا والناجين".

الرئيس عون تابع التفاصيل التي وردت اليه حول حادثة غرق الزورق اللبناني قبالة جزيرة ارواد، واطّلع على آخر المعطيات حول عمليات الانقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا. وطلب الرئيس الى الاجهزة المختصة توفير كافة التسهيلات امام عائلات الضحايا والناجين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 23, 2022

هذا وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تابع التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الأشخاص في رحلة هجرة غير شرعية قبالة ساحل طرطوس السوري، وقد أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وكلفه التنسيق مع السلطات السورية في موضوع الضحايا اللبنانيين الذين كانوا على متن الزورق، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما كلف الهيئة العليا للاغاثة التواصل مع أهالي الضحايا لإعادة جثامينهم إلى لبنان واتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون طالبا التشدد في مراقبة الشواطئ اللبنانية لمكافحة موضوع رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف الضالعين في تنظيمها.

3/3 كما اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون طالبا التشدد في مراقبة الشواطئ اللبنانية لمكافحة موضوع رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف الضالعين في تنظيمها "#لبنان#pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022

المصدر: RT