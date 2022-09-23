البحارة الروس والجنود السوريون ينقذون أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي من المتوسط (فيديو)

تمكن البحارة الروس والجنود السوريون من إنقاذ أكثر من 20 راكبا من قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من لبنان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد صرحت بأن القارب قد تحطم في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة طرطوس السورية، إلا أن البحارة الروس والجنود السوريون تمكنوا من إنقاذ أكثر من 20 راكبا.

كما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير النقل والأشغال اللبناني، علي حمية، في وقت سابق، قوله إن حصيلة الذين لقوا مصرعهم في غرق القارب ارتفعت إلى 53 شخصا، فيما تم إنقاذ 19 آخرين، دون أن يذكر أي تفاصيل عن وضعهم الصحي.

ووفقا لمراسل RT في لبنان فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 62 قتيلا من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية+RT