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زعماء عرب يهنئون الملك سلمان

أخبار العالم العربي

زعماء عرب يهنئون الملك سلمان
AFP
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بعث عدد كبير من قادة العالم العربي، رسائل تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وتشهد المملكة في 23 سبتمبر، فعاليات ثقافية واجتماعية كبيرة احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ92.

ومن بين المهنئين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلطان عمان هيثم بن طارق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT

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