وزير الخارجية المصري يعلن أنه سيزور لبنان قريبا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيزور لبنان قريبا.

وخلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال شكري إن "القمة العربية المقبلة في الجزائر تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات العربية- العربية وتعزيز التعاون المشترك".

وأشار إلى أن "القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب أوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الأممية للتوصل إلى حل"، مؤكدا أنه "سيزور بيروت قريبا".

2/2 واشار الى" ان القلق الحقيقي يتمثل في تأثير حرب اوكرانيا على الغذاء العالمي، وضرورة بذل الجهود الاممية للتوصل الى حل".

واشار" الى انه سيزور بيروت قريبا"#لبنان#pcmpic.twitter.com/7z6XS27enH — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022

المصدر: RT