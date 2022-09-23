السعودية.. إعفاء مسؤول كبير من منصبه بقرار من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا أعفى بموجبه، ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.

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وأشار موقع "محتويات" إلى أن الإعلان عن "إعفاء الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية الأسبق من منصبه"، كان صدر "صباح اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإعفاء"، لافتا إلى أن قرار الإعفاء تم " بناءً على أمر ملكي".

ونقل الموقع من سيرة الحارثي أنه كان "مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمرتبة الممتازة سابقا منذ سنوات طويلة حيث يرجع تاريخ توليه هذا المنصب إلى عام 1996 ميلاديا، ولقد تم تمديد فترة وجوده في هذا المنصب أكثر من مرة، كما أنه كان يتولى منصب مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ولقد حقق ساعد العديد من الإنجازات الهامة طوال فترة توليه هذا المنصب، كما أنه قد عمل في جامعة الرياض وتولى فيها عددا كبيرا من المناصب المهمة مثل توليه منصب عضو مجلس كلية الآداب بجامعة الرياض، وكذلك منصب رئيس قسم الإعلام بعد ما قضى فترة وهو رئيس مساعد ورئيس مشارك في هذه الكلية".

المصدر: سبق + محتويات