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شاب فلسطيني يطرح جنديا إسرائيليا أرضا ورفاقه يفشلون في تخليصه (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاب فلسطيني يطرح جنديا إسرائيليا أرضا ورفاقه يفشلون في تخليصه (فيديو)
RT
شاب فلسطيني يطرح جنديا إسرائيليا على الأرض في القدس والجنود يفشلون في تخليصه
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لطرح شاب فلسطيني جنديا إسرائيليا أرضا في القدس، مشيرة إلى أن رفاقه فشلوا عدة مرات في تخليصه من قبضة الشاب الفلسطيني.

ووثق المقطع شابا فلسطينيا جاثما على جندي إسرائيلي فيما يحاول أحد الجنود تخليصه.

وصور الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يضرب الشاب الفلسطيني لإزاحته من فوق زميله.

هذا، وتمكن الجنود من تخليص زميلهم، ولا يعرف مصير الشاب الذي بدا في آخر الفيديو أن القوات قد اعتقلته.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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