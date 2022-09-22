أبو الغيط يناشد إقليم كوسوفو إعادة النظر في قراره افتتاح سفارة له في القدس

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيسة إقليم كوسوفو الانفصالي فيوزا عثماني، لإعادة النظر في خطوات الإقليم لافتتاح سفارة له في القدس.

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربي فيوزا عثماني بمقر بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن "أبو الغيط استمع للشرح الذي قدمته رئيسة كوسوفو حول مساعي بلادها للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي وعلاقاتها الدولية والإقليمية".

وأكد أبو الغيط أن الموقف الذي اتخذته الإدارة السابقة لكوسوفو بافتتاح سفارة في القدس عام 2021 وإن كان قرارا سياديا من جانب الدولة، إلا أنه يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تحت الاحتلال ولا يقرّ بها عاصمة لإسرائيل.

ونقل رشدي عن أبو الغيط مناشدته رئيسة كوسوفو ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي لا يخدم هدف تحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما لا يعكس عمق العلاقات التي تجمع عددا من الدول العربية بشعب كوسوفو.

المصدر: RT