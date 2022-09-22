 
مباشر

مراسلة RT: عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ (فيديو)
RT
عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tulz

أفادت مراسلة RT مساء الخميس بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا نفذ عملية طعن بالقرب من موديعين على الطريق بين القدس وتل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان إنها فتحت تحقيقا في حوادث طعن في مفرق موديعين غربا، أصيب خلالها ثلاثة أشخاص، مؤكدة أنه تم تحييد المشتبه به من قبل الأمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 أشخاص أصيبوا في عملية الطعن المذكورة.

وأشار موقع "بانيت" وصحيفة "بانوراما" نقلا من مصادر طبية إلى أن شخصا أصيب بجراح طفيفة ثإر تعرضه للطعن في محطة وقود على شارع 443 بين مفرق موديعين وشيلوت.

كما أصيب شخصان آخران جراء رش غاز الفلفل عليهما قرب مفرق موديعين.

وذكر موقع "بانيت" أن الطواقم الطبية قامت بتقديم العلاج للمصابين.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا