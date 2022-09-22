مباحثات صينية سورية في مجال الاتصالات وإعادة تأهيل الشبكة

بحث وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب مع القائم بالأعمال الصيني لدى دمشق، يانغ شو، سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وإعادة تأهيل الشبكة في سوريا.

وخلال لقاء في مبنى الوزارة بدمشق شدد الخطيب على أهمية التعاون والعمل مع شركات الاتصالات الصينية لإعادة تأهيل شبكة الاتصالات في سوريا، وبما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن يانغ، تأكيده على "حرص بلاده لتذليل كل الصعوبات التي تقف بوجه أي تعاون مع سوريا في مجال الاتصالات".

وأكد ثبات موقف بلاده "الداعم لسوريا وشعبها منذ بداية الحرب الإرهابية التي تعرضت لها".





المصدر: "سانا"