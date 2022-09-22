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سوريا.. انتشال جثث 15 مهاجرا غرق زورقهم قبالة طرطوس

أخبار العالم العربي

سوريا.. انتشال جثث 15 مهاجرا غرق زورقهم قبالة طرطوس
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أعلنت وزارة النقل السورية انتشال جثث 15 مهاجرا من جنسيات مختلفة غرق مركبهم قبالة طرطوس، وأن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، فيما تم إسعاف عدد من الناجين.

وقال مدير عام الموانئ البحرية السوري العميد سامر قبرصلي، إنه تم إنقاذ 8 ناجين وأسعفوا إلى مشفى الباسل في المدينة.

وأشار إلى أن عمليات البحث في الموقع، ما زالت مستمرة بمشاركة زوارق العديد من الصيادين.

وأضاف أن كوادر المديرية يعملون "بكل جهودهم على إنقاذ زورق بحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار، ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس".  

ونقلت حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ناجين أن الزورق "انطلق من لبنان - المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من عدة جنسيات".

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المصدر: RT

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