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التلفزيون السوري: غرق زورق لبناني قبالة طرطوس

أخبار العالم العربي

التلفزيون السوري: غرق زورق لبناني قبالة طرطوس
Gettyimages.ru
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أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عددا من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

وكانت صفحات إخبارية محلية ذكرت أن مركبا كان على متنه لبنانيون وسوريون، رجحت أنهم مهاجرون، تعرض للغرق قرب جزيرة أرواد قبالة شاطئ طرطوس.

وتحدثت تلك الوسائل عن حالة وفاة واحدة على الأقل، وأشارت إلى أن المركب كان يقل أكثر من 100 شخص.

المصدر: التلفزيون السوري + مواقع التواصل الاجتماعي

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