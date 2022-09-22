والد المغربي سعدون: ابني سيصل قريبا إلى البلاد

قال الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون، أحد المفرج عنهم من روسيا بعد اعتقالهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن نجله سيصل قريبا إلى البلاد.

وشكر سعدون كل من ساهم في إتمام عملية التبادل، مشيرا إلى أن "الملف مر بوتيرة سلسة وبعيدة عن الأضواء، وكان من المعروف أنها ستؤتي أكلها بعد تظافر مختلف الجهود، وتدخل كل من المملكة المغربية في شخص الملك محمد السادس وولي العهد مولاي الحسن".

قال الطاهر سعدون، ضمن تصريح لمنابر إعلامية وطنية: إن ملف إبنه مر بوتيرة سلسة وبعيدة عن الأضواء، وكان من المعروف أنها ستؤتي أكلها بعد تضافر مختلف الجهود، وتدخل كل من المملكة المغربية في شخص الملك #محمد_السادس.#المملكة_المغربيةpic.twitter.com/4KO9DTuy88 — أنس المرابط (@lamrabet_anas) September 22, 2022

وأوضح أن "كلا من السلطات الأوكرانية والروسية كانت أيضا مستعدة لنقاش ملف إبراهيم على الخصوص وكانت مستعدة لتسهيل أي مبادلة"، مشيرا إلى أن "دخول المملكة العربية السعودية على الخط كان نظرا لتعدد الجنسيات".

وأكد الطاهر أنه سيتم نقل ابنه في القريب العاجل بعد "القيام بالتشخيصات الطبية وإعداد الوثائق اللازمة"، قائلا: "أنا اليوم مرتاح لأنه في بلاد آمنة، وهي بلاد كل العرب والمسلمين".

وأفرجت روسيا عن 10 أجانب تم أسرهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وينتمي المفرج عنهم لجنسيات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب.

وهبطت الطائرة التي كانت تقلهم يوم أمس الأربعاء في السعودية.

المصدر: "هسبريس" + RT