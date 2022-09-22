الأردن.. الإعلام يتحدث عن إصابات داخل مدرسة إثر تناول "مجدرة" ومسؤول تربوي يوضح

قال مصدر أمني لوكالة "عمون" الأردنية إنه تم إسعاف 8 طالبات في مدرسة حكومية، إثر تناولهن غداء جماعيا داخل داخل أحد الصفوف.

وأفاد المصدر بأن معلومات وردت لمديرية شرطة وسط عمان بوجود حالات تسمم في منطقة زهران بالعاصمة، وتم التوجه للموقع وتبين وجود 8 حالات.

وأكد مدير تربية قصبة عمان سامي الوحش، أن طالبة واحدة فقط أصيبت داخل مدرسة حكومية في منطقة زهران، إثر تناول "مجدرة" أعدت خلال حصة مهنية، نافيا أن تكون الإصابة بالتسمم.

وأشار إلى أنها قد تكون بسبب "البرد وتفاعله مع الزيت"، موضحا أن الطالبة أصيبت بإعياء.

المصدر: "عمون"