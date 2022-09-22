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لبنان.. فقدان مركب على متنه 55 مهاجرا غير شرعي

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لبنان.. فقدان مركب على متنه 55 مهاجرا غير شرعي
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فقد مركب على متنه 55 مهاجرا غير شرعي كان متجها من شمالي لبنان نحو إيطاليا، فيما أعطت وزارة الخارجية اللبنانية توجيهاتها لبعثتَيها في اليونان وإيطاليا لمتابعة القضية.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن حالة غضب تسيطر على منطقة باب التبانة في طرابلس، بعد فقدان المركب، وقطع أهالي المنطقة الطريق عند أوتوستراد التبانة الذي يربط طرابلس بعكار بالسيارات والعوائق الحديدية مطالبين الدولة بالتدخل.

وناشد الأهالي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدخل للكشف عن مصير المفقودين، بعد عدم تلقيهم أجوبة على اتصالات أجروها برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام المولوي.

وكان الأهالي فقدوا الاتصال بأبنائهم قبل أيام من دخولهم المياه الإقليمية اليونانية. 

وأعلنت وزارة الخارجية أنها أعطت توجيهاتها لبعثتيها في اليونان وإيطاليا لمتابعة قضية المركب الذي فقد الاتصال به قبالة سواحل ‎اليونان.

المصدر: "الجديد"

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