العراق.. محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة "امتداد" وسط الناصرية (فيديو)

أغلق محتجون مكتب أمين عام حركة امتداد النائب علاء الركابي وسط الناصرية في العراق.

وكتب المحتجون على جدران مقر المكتب عبارة "امتداد لا تمثل تشرين".

وطالب المحتجون علاء الركابي بـ"إعلان البراءة من المتاجرين بدماء وتضحيات تشرين بعد ظهور عدد من نواب امتداد مع الإطار والتيار"، حسب قولهم.

وأظهرت لقطات قيام المحتجين بتحطيم أثاث مقر المكتب، وإضرام النار في بعضها.

يأتي هذا التوتر على خلفية ما قال المحتجون أنه حضور أحد اعضاء اجتماعا بوجود مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. وقالوا أنه خروج عن مسار "انتفاضة تشرين".

المصدر: RT