اتحاد محامي الجزائر ينسحب من مؤتمر في لبنان بسبب "الصحراء"

أعلن اتحاد المحامين الجزائريين، الانسحاب من اجتماع لمكتب اتحاد المحامين العرب، المنعقد في لبنان، اعتراضا على التطرق لقضية الصحراء، غير المدرجة في جدول الأعمال.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن كلمة نقيب محامي مصر، المنتخب حديثا رئيسا لاتحاد المحامين العرب، باعتباره من دولة المقر، "تضمنت انحرافا" عن المبادئ الأساسية للاتحاد، "بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر، ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب حين خاض في مسألة الصحراء".

واحتج اتحاد محامي الجزائر في البيان، على وصف الرئيس الجديد لاتحاد المحامين العرب، للصحراء بعبارة "الصحراء المغربية". (تسميها الجزائر الصحراء الغربية).

وقال البيان إن ذلك "أثار حفيظة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والوفد المرافق له، الذين احتجوا على هذا التصريح الخطير مسجلين انسحابهم الفوري من أشغال المؤتمر معتبرين ذلك سابقة خطيرة في تاريخ اتحاد المحامين العرب".

وأشار إلى أن ذلك "الأمر سيعرض على مجلس الاتحاد الوطني للمحامين في اجتماعه القادم".

المصدر: "الشروق"