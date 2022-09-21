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الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية
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أحبط الجيش اللبناني عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية، مقابل بلدة العريضة - عكار، بشمال البلاد.

وقال الجيش اللبناني إنه "نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل بلدة العريضة - عكار، تمكنت القوات البحرية من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بعد 6 أميال بحرية عن الشاطئ".

وذكر أنه "تبين أن المركب أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى متنه 55 شخصا، بينهم امرأتان حاملان وطفلان. كما أن ربانه غادره على متن زورق قبل وصول الجيش"، مبينا أن "القوات البحرية قامت بسحب المركب نحو الشاطئ، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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