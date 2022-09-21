عباس يلتقي الملك عبد الله الثاني في نيويورك

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

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وجرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية بالمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعبر عباس عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية والقدس.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وعن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني، جعفر حسان.

وفي وقت سابق، التقى الملك الأردني رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وفا