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اعتقال الأسير الفلسطيني المحرر أبو هواش

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اعتقال الأسير الفلسطيني المحرر أبو هواش
أبو هواش
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني المحرر، هشام أبو هواش، من منزله في بلدة دورا بجنوب الخليل.

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وأفرجت سلطات الاحتلال عن أبو هواش قبل عدة أشهر بعد خوضه إضرابا عن الطعام لمدة 141 يوما.

وشن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة حملات دهم واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث قام أيضا باعتقال الأخوين أوس وحازم الحصري، عقب اقتحام منزلهما في ضاحية ذنابة بطولكرم.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر أيمن اطبيش، عقب اقتحام منزله في مدينة دورا بجنوب الخليل، والشاب محمد الصيفي، عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

المصدر: RT

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