سوريا.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 23 شخصا والإصابات تتجاوز 250 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن عدد وفيات مرض الكوليرا ارتفع إلى 23 وفاة، في حين بلغ إجمالي الإصابات المثبتة في البلاد 253 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أن 180 إصابة بالكوليرا في حلب 29 ودير الزور و25 الحسكة و13 في اللاذقية و4 في حمص وإصابتين في دمشق.

ووفق البيان، بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا في البلاد 23 شخصا، بينهم 20 في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية، ودير الزور وفاتين والحسكة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض وتقصي الحالات والعينات المشتبهة واعطاء العلاج الوقائي للمخالطين واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويق المرض بالتعاون مع الجهات المعنية.

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كما لفتت الوزارة إلى أنه تم اعتماد وتعميم بروتوكول علاجي موحد وهو متوافر بكل أشكاله ويتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج والمستلزمات تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر وشرب المياه من مصدر آمن وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر أو يشك بسلامته وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.

المصدر: سانا