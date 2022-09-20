مراسلتنا: اتفاق ينهي الأزمة في مدينة نابلس

أفادت مراسلة RT في فلسطين أنه تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف من أجل إنهاء الأزمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقتل رجل فلسطيني وأصيب آخرون، الثلاثاء، إثر مواجهات عنيفة في مدينة نابلس بين محتجين وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عقب اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.

بدورها، نقلت شبكة قدس برس عن مصادر محلية أن الاتفاق يتضمن عدد من النقاط أبرزها العمل على إنهاء ملف المطارد مصعب اشتية بصورة مرضية ووضع سقف زمني للإفراج عنه.

كما تم الاتفاق على "اعتبار المطاردين حالة وطنية لا يجوز ملاحقتها بدواعٍ أمنية".

ونص ايضا على "الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأحداث عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة، وعدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث".

المصدر: قدس برس+ RT