ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، أن لابيد التقى بالعاهل الأردني، في وقت سابق اليوم، وهو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر تموز الماضي، حين التقيا في القصر الملكي في العاصمة الأردنية، عمان.

يشكل هذا اللقاء تعبيرا آخر عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية وعن مواصلة توطيد العلاقات الشخصية بين رئيس الوزراء والعاهل الأردني. pic.twitter.com/849mZk5Wsq — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 20, 2022

وناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اللقاء يشكل تعبيرا عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية ومواصلة تعزيز العلاقات الشخصية بين لابيد والملك عبد الله الثاني.

وتحدث رئيس الوزراء مع العاهل الأردني حول ضرورة تهدئة الأوضاع الميدانية والتصدي للإرهاب قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى. وأكد رئيس الوزراء لابيد على أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من الإرهاب الذي يوجه ضدها. كما أكد على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها. pic.twitter.com/M2wST7Hent — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 20, 2022

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من "الإرهاب" الذي يوجه ضدها، مجددا التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.

وكالب لابيد الملك عبد الله الثاني بمساعدة السلطة الفلسطينية على تهدئة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى.

المصدر: "سبوتنيك"



