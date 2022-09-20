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ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك
(تويتر)
ملك الأردن يلتقي رئيس وزراء إسرائيل في نيويورك
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التقى الملك الأردني عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، أن لابيد التقى بالعاهل الأردني، في وقت سابق اليوم، وهو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر تموز الماضي، حين التقيا في القصر الملكي في العاصمة الأردنية، عمان.

وناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن اللقاء يشكل تعبيرا عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية ومواصلة تعزيز العلاقات الشخصية بين لابيد والملك عبد الله الثاني.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من "الإرهاب" الذي يوجه ضدها، مجددا التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها.

وكالب لابيد الملك عبد الله الثاني بمساعدة السلطة الفلسطينية على تهدئة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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