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سوريا.. إصابة 6 مدنيين و3 من أفراد الشرطة باستهداف حافلتين في درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. إصابة 6 مدنيين و3 من أفراد الشرطة باستهداف حافلتين في درعا
AFP
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أصيب 6 مدنيين و3 من أفراد قوى الأمن الداخلي في استهداف حافلة مبيت لشرطة، و"ميكرو باص" مدني في بلدة بريف درعا جنوب سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" أن بين المدنيين المصابين 4 أطفال، وقالت إن "الاعتداء الإرهابي" جرى في بلدة اليادودة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن الاعتداء "وقع بالأسلحة الرشاشة على الحافلتين أثناء مرورهما في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين وثلاثة من عناصر الشرطة جرى نقلهم إلى مشفيي درعا وطفس الوطنيين".

 

المصدر: "سانا"

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