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جعجع بعد لقاء السفير السعودي: القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان بشرط

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جعجع بعد لقاء السفير السعودي: القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان بشرط
AFP
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع
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قال رئيس حزب "القوات" اللبنانية، سمير جعجع، إن القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب سمير جعجع: "بعد لقاء السفير السعودي (وليد البخاري) في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة أفق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".

وأضاف جعجع: "لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة..لدينا مقومات للقيام بلبنان، ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها".

وتابع: "نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية،..تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".

وأكمل: "إذا طلب مني أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حاليا".

المصدر: RT

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