جعجع بعد لقاء السفير السعودي: القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان بشرط

قال رئيس حزب "القوات" اللبنانية، سمير جعجع، إن القيادة السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب سمير جعجع: "بعد لقاء السفير السعودي (وليد البخاري) في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة أفق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".

وأضاف جعجع: "لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة..لدينا مقومات للقيام بلبنان، ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها".

وتابع: "نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية،..تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".

وأكمل: "إذا طلب مني أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حاليا".

لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة.

لدينا مقومات للقيام بلبنان ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) September 20, 2022

المصدر: RT