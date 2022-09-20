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السودان: تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

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السودان: تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القردة
AP
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض جدري القردة.

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وأشارت وزارة الصحة في السودان إلى تسجيل إصابتين بولاية غرب دارفور، وإصابة واحدة بولاية الخرطوم، وواحدة بولاية كسلا، وواحدة بولاية شمال دارفور.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالوزارة، منتصر محمد عثمان: "إنه بتسجيل الإصابات الخمس الجديدة، ترتفع الإصابات بجدري القردة بالبلاد إلى 7 إصابات، بينها إصابتان سابقتان بغرب دارفور، والتي يصبح عدد الإصابات بها 4 إصابات".

المصدر: RT

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