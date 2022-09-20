أمير قطر: لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية

اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أنه "لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية".

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وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الأمير تميم بن حمد على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية"، متابعا: "أجدد التأكيد على تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق على تطلعه للعدالة".

وأكمل: "نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان واليمن"، مضيفا: "في اليمن، نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة".

وأضاف: "نطالب باستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات".

واعتبر أمير قطر أن "التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون في صالح المنطقة كلها".

وأردف: "السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة، وأقصد تحديداً إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى".

المصدر: "الشرق" القطرية