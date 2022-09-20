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أمير قطر: لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية

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أمير قطر: لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية
AFP
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أنه "لا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي بسوريا في ما يسمى اللجنة الدستورية".

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وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الأمير تميم بن حمد على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية"، متابعا: "أجدد التأكيد على تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق على تطلعه للعدالة".

وأكمل: "نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان واليمن"، مضيفا: "في اليمن، نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة".

وأضاف: "نطالب باستكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات".

واعتبر أمير قطر أن "التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون في صالح المنطقة كلها".

وأردف: "السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة، وأقصد تحديداً إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى".

المصدر: "الشرق" القطرية

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