السعودية..انفجارات متتالية جراء الأمطار الرعدية في منطقة عسير (فيديو)
نشر حساب "طقس العرب - السعودية"، وهو تطبيق ومنصة لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر سلسلة انفجارات متتالية بمولد (محول) كهربائي جراء الأمطار.
وعلق حساب "طقس العرب - السعودية" على المقطع قائلا: "انفجارات متتابعة في مولد كهربائي خلال الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير اليوم (أمس)".
ووثق مقطع الفيديو اندلاع النيران في المحول الكهربائي جراء حدوث الانفجارات، حيث كانت منطقة عسير قد تعرضت مساء أمس لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة.
شاهد— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 19, 2022
انفجارات متتابعة في مولد كهربائي خلال الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير اليوم pic.twitter.com/uzwR82xh3c
المصدر: RT