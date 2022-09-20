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نائب مصري لـRT: الإفراج عن 28 سجينا بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

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نائب مصري لـRT: الإفراج عن 28 سجينا بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
Globallookpress
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في حديث خاص لـRT، أكد النائب المصري طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وأنه جاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا.

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وقال النائب طارق الخولي لـRT: "لجنة العفو تؤكد أنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف الخولي: "كما تؤكد اللجنة بأنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة".

نائب مصري لـRT: الإفراج عن 28 سجينا بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

وتقوم لجنة العفو الرئاسي في مصر بدراسة ملفات المقبوض عليهم، حيث يجب أن تتوافر شروط على رأسها ان لا يكون هناك تورط فى قضايا تخريب أو اعتداء على مرافق الدولة أو الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التى صنفتها مصر كجماعة إرهابية، حتى يتم العفو الرئاسي.

المصدر: RT

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