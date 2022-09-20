قوات سرايا السلام التابعة للصدر: نحن على استعداد لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة

أكد تحسين الحميداوي، المسؤول العام لقوات "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن السرايا على استعداد تام لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة.

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وقال في بيان صحفي: "سرايا السلام مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية، تأتمر بأمر الصدر القائد، ولها طاعة مبصرة لا نظير لها".

وأضاف أن "هذا الكم الهائل من مجاهديها على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيدة، وهي مستعدة لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة".



المصدر: RT