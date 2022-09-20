بيان للسلطات الأمنية الفلسطينية بخصوص مقتل مواطن على يد عناصرها خلال مواجهات نابلس

أصدرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص مقتل مواطن خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات تابعة لها في مدينة نابلس.

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وأكدت المؤسسة الأمنية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، اللواء طلال دويكات، أن "وفاة المواطن فراس يعيش، جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد".

وأضاف المتحدث: "نحن بانتظار التقرير الطبي لها، والإصابة التي أودت بحياة المواطن كانت في مكان خال من أي عناصر أمنية، وهناك إفادات لشهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث المؤسف تؤكد صحة هذه الرواية".

في غضون ذلك، دعت الرئاسة الفلسطينية إلى التهدئة، "وتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين على مشروعنا الوطني، ولمواجهة مؤامرات الاحتلال وبعض الدول الإقليمية التي تريد الاضرار بمشروعنا الوطني".

وفي وقت سابق، قتل رجل فلسطيني وأصيب آخرون، إثر مواجهات عنيفة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عقب اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.

وأعلنت عائلة فراس فايز يعيش (53 عاما) عن إصابته في الرأس، مما استدعى نقله للمستشفى بحالة حرجة، ليعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق.

المصدر: RT