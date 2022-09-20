مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة العراقية يشرح برنامجه لمجموعة من أعضاء البرلمان

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني، شرح برنامجه الحكومي لمجموعة من أعضاء البرلمان العراقي.

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وذكر مراسلنا، أن السوداني اجتمع بمجموعة من أعضاء البرلمان في كافتيريا مجلس النواب، وشرح لهم في جلسة غير رسمية برنامجه الحكومي.

وأضاف، أن هذه الجلسة لا تعتبر رسمية وغير ملزمة، فعدد النواب الذين حضروا الاجتماع لا يكمل النصاب، كما أن أغلب الأعضاء الحاضرين هم من الإطار التنسيقي.

المصدر: RT