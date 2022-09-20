"14 آيفون - 14" تمر تحت أشعة الجمارك المصرية (صورة)

تمكنت الجمارك المصرية من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.

ووفقا للجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود عدد من علب الهواتف المحمولة.

وبالعرض تبين وجود 14 هاتف محمول ماركة آيفون 14 بروماكس داخل الأمتعة الشخصية.

وقررت الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

وتسببت أزمة استيراد المحمول في وصول سعر آيفون 14 الجديد إلى 60 ألف جنيه ببعض المحال التجارية بالسوق المحلي، حيث جلبت الشركات إصدارات آيفون 14 من الدول الأخرى التي طرح بها منذ 14 سبتمبر الماضي، وهو ما سمح للشركات بالتحكم بسعر المنتج ليصل إلى ضعف السعر المتوقع تقريبًا.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ سعر آيفون 14 والتي تصل لـ 60 ألف جنيه، ليست منطقية وهذا استغلال للمستهلكين، وأن الجهاز لم يصل حتى الآن إلى الشرق الأوسط، وسيصل اليومين المقبلين إلى دول أوروبا، وخلال الشهر الجاري سيصل إلى الشرق الأوسط.

المصدر: القاهرة 24