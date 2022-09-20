اعتصام أمام السفارة الليبية بعمان للمطالبة بمستحقات فنادق تأخرت 10 سنوات

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن أصحاب فنادق في البلاد متضررين من عدم سداد مستحقاتهم منذ أكثر من 10 سنوات يعتزمون تنظيم اعتصام جديد يوم غد الأربعاء أمام السفارة الليبية بعمان.

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وتقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن إفادة من هؤلاء بأن الخطوة تأتي "احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة بصرف مستحقاتهم من الجانب الليبي، رغم تعهد وتوقيع اتفاقية رسمية تقضي بذلك، مما كان له الاثر السلبي على القطاع الفندقي".

وفي شأن ذي صلة، قالت الوكالة أن معلوماتها تشير إلى أن المبالغ المترتبة على الجانب الليبي للمستشفيات الأردنية تقدر بأكثر من 200 مليون.

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المصدر: عمون