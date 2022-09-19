وفد مغربي في إسرائيل يناقش "مشكلة استقلال القضاء" في مصر وتونس

وصل وفد من قضاة المغرب إلى إسرائيل بتل أبيب للمشاركة في مؤتمر دولي للقضاة كانت الجزائر أعلنت مقاطعة المشاركة فيه رفضا للتطبيع.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للقضاة إلى يوم الجمعة المقبل، ويمثل المغرب فيه وفد مكون من 5 أعضاء.

وذكر رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن الوفد ناقش "مشكل استقلال القضاء في العالم والأمور التي يعاني منها القضاة في مصر وتونس والبنين وغيرها من البلدان"، حسبما ذكر موقع هيسبريس.

وقال هيبريس أن الوفد المغربي عقد لقاءات مع وفود عدة دول من بينها والإمارات.

المصدر: هيسبريس